Silvia Mezzanotte, l’ex Matia Bazar: “Che gioia in San Pancrazio cantare per l’Arcivescovo”

Il santuario pianezzese gremito per la visita di Monsignor Roberto Repole nel giorno della festa del Santo cui è intitolato.

“Intonare l’Ave Maria con un testo inedito da me scritto innanzi all’Arcivescovo di Torino proprio nel giorno della festa del Santuario di San Pancrazio, cui sono profondamente devota, è stata un’emozione infinita”.

Così Silvia Mezzanotte, raffinata signora della musica italiana ed ex voce dei Matia Bazar (la sola, insieme ad Antonella Ruggiero, ad aver vinto con la storica band ligure il Festival di Sanremo), protagonista domenica 14 maggio del canto alla Madonna al termine dell’intensa celebrazione eucaristica nell’amato tempio cristiano pianezzese che richiama annualmente fedeli da ogni dove.

Chiesa stracolma per la solenne funzione presieduta da Monsignor Roberto Repole, Arcivescovo di Torino dal maggio 2022, che ha letteralmente incantato i presenti con una splendida omelia. “Ho trovato nel Pastore della Chiesa torinese – spiega l’artista – un uomo delicato e di grandi valori, perfettamente calato nel proprio tempo e in grado di appassionare, con la propria, autentica testimonianza dei valori del Vangelo,indistintamente anche i contemporanei e i più giovani. Desidero ringraziare pubblicamente Sua Eccellenza Reverendissima anche per la calorosa accoglienza che mi ha riservato”.

Silvia Mezzanotte ha parole affettuose anche per “Padre Giuseppe Cortesi, Superiore dei Padri Passionisti del Santuario di San Pancrazio, per la gentilezza che sempre mi riserva, insieme a tutti i suoi confratelli, a ogni nostro nuovo incontro di preghiera”.

Qui sotto, in esclusiva per Iltorinese.it, il video dell’esibizione.

IL TORINESE