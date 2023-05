Casa d’Aste Sant’Agostino, compleanni da leggenda: Porsche 911 e Rolex Daytona

Martedì 16 maggio prossimo, alle 18, presso la Casa d’Aste Sant’Agostino, in corso Tassoni 56, a Torino, si terrà l’incontro “Compleanni da leggenda. Sessanta anni di Porsche 911 e Rolex Daytona”.

L’incontro ha come obiettivo quello di rendere omaggio al sessantesimo anniversario di due icone, rispettivamente del mondo dell’automobilismo, come la Porsche 911, e di quello dell’orologeria, come il Rolex Cosmograph Daytona.

Il responsabile del dipartimento di automobili della casa d’aste farà un’introduzione sulla nascita dei due modelli, avvenuta lo stesso anno, il 1963. Metterà in luce il particolare legame presente tra il Rolex e il mondo delle corse automobilistiche e il circuito di Daytona.

Quindi ci parlerà dei sessant’anni di evoluzione del modello Porsche 911, il modello più longevo della storia dell’automobilismo. Si soffermerà sui diversi progetti che si sono succeduti nel tempo, con attenzione alle versioni più sportive e alle soluzioni tecnico innovative portate sul mercato.

Il collezionista Piero Monticone, ex pilota e dealer, parlerà della sua esperienza con la 911.

L’incontro sarà l’occasione per interrogarsi sul futuro della PORSCHE 911, per quanto riguarda la guida autonoma, la propulsione elettrica e l’impiego del modello in pista.

Christian Figazza, esperto di orologi, esporrà l’evoluzione del celebre Rolex Daytona, passando in rassegna le undici referenze realizzate dal 1963 ad oggi e il passaggio dal calibro manuale a quello automatico. Si tratta di una pietra miliare nella storia del collezionismo degli orologi.

Infine interverrà il genio creativo Marco Mavilla che con il suo Ingenieux ha fuso in un modello due esempi eccezionali dell’orologeria, il Patek Nautilus e l’Audamars Piquet Royal Oak.

L’incontro vuole concentrarsi sui nuovi trend del collezionismo per individuare i modelli più redditizi sul mercato internazionale.

La partecipazione è gratuita e subordinata all’iscrizione.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE