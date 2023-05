Bike Up, inaugurato a Torino il salone diffuso sulla mobilità elettrica

E’ cominciato oggi con il taglio del nastro al parco del Valentino Bike Up, il grande salone dedicato alla mobilità elettrica con più di novanta stand disponibili. All’inaugurazione erano presenti gli assessori Chiara Foglietta e Domenico Carretta e il segretario generale della Camera di Commercio Guido Bolatto.

“Bike Up è una storia che vogliamo raccontare alla città – ha affermato l’assessore allo sport e grandi eventi Domenico Carretta -, quindi benvenuti a Torino. Siamo orgogliosi di potervi ospitare in uno spazio importante come il parco del Valentino, dove si stanno facendo dei ragionamenti rispetto alla mobilità e non solo. Sono sicuro che Bike Up attirerà tantissime persone perché i cittadini hanno voglia di partecipare ad eventi di questo tipo. Mobilità significa anche turismo e proporre nuove modalità per scoprire da un’altra prospettiva le storie di un territorio affascinante e ricco di storia come quello torinese va sicuramente in questa direzione.

“Quando ci siamo incontrati per la prima volta con gli organizzatori – ha sottolineato l’assessora alla mobilità e transizione ecologica Chiara Foglietta – abbiamo colto la fiamma negli occhi e l’importanza di promuovere un evento come questo nella nostra città. Torino sta dando ottimi risultati nell’utilizzo di mobilità alternativa, nonostante i tanti sforzi richiesti e nonostante storicamente Torino sia una città con un’impronta molto diversa. Grazie anche alla collaborazione con l’assessore Carretta stiamo puntando molto sul cicloturismo perché è fondamentale che la gente venga qui ad apprezzare le nostre bellezze con dei percorsi alternativi e con dei mezzi elettrici”.

Bike Up però non sarà solo fatto di stand ma anche di convegni, come quello di oggi dove si parlerà di mobilità sostenibile, workshop, seminari dedicati e tanti eventi collaterali per ogni fascia di età. L’ingresso al salone è gratuito per tutti i tre giorni di esposizione.

Marco Aceto

IL TORINESE