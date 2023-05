Torino espugna Cividale e conquista il primo posto!

Obiettivo primo posto nel Girone Blu raggiunto per la Reale Mutua Torino che vince nell’anticipo del sabato contro Cividale con il punteggio di 82-78. Miglior realizzatore Simone Pepe, che ha messo a referto 23 punti. Da segnalare la doppia-doppia di Jackson fatta da 13 punti e 13 rimbalzi.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan De Vico che trova la tripla, ma dall’altra parte Miani appoggia il 3-2. Per mano di Pepper arriva il primo vantaggio di Cividale (5-3 dopo 2’30” di gioco). Si sblocca anche Pepe che trova sette punti in fila che valgono il nuovo vantaggio torinese (10-5 a metà primo periodo). Si scuote la Gesteco con Battistini (12-7), ma capitan De Vico trova la tripla che vale la doppia cifra di vantaggio per la Reale Mutua (17-7 a 3’30” dalla prima pausa). Miani sblocca Cividale, trovando la tripla che vale il -10 (24-14). Il primo quarto va in archivio sul 25-17.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Schina, che ripota Torino sul +11 (28-17). Si sblocca Guariglia e la sua schiacciata vale il 33-22 dopo 2’30” di gioco. Le due squadre non segnano per un paio di minuti, ma ci pensa Mayfield a sbloccare la Reale Mutua (35-24 a 5’30” dall’intervallo lungo). Il canestro di Cassese riporta Cividale sul -10 (36-26) e convince coach Ciani a fermare la partita con il time-out. La Gesteco grazie a Redivo e Pepper si riavvicina sul -5 (36-31), ma Schina segna in penetrazione il nuovo +7 torinese, che diventa +9 grazie a Pepe (40-31). Si entra nell’ultimo minuto di primo tempo sul 42-34 in favore di Torino. Il canestro di Jackson chiude il secondo quarto, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul 45-36.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riprende con la tripla di capitan De Vico che vale il +12 torinese (48-36). Pepe gli dà manforte segnano cinque punti in fila che ritoccano il massimo vantaggio gialloblù sul 53-36. Furin segna da sotto e Cividale si riporta sul -15 (55-40), ma Jackson trova il gioco da tre punti che spinge nuovamente Torino sul +18 (58-40 dopo 4’30” di gioco). Si sblocca anche Vencato che in penetrazione trova il canestro che vale il nuovo +17 (60-43). La Gesteco però torna sul -9 grazie ad un parziale di 8-0 (60-47 a 3’ dall’ultima pausa) e coach Ciani è obbligato a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Cividale torna sul -6 (60-54), ma Vencato trova la tripla del nuovo +9 (63-54 a 1’ dalla fine del quarto). Il terzo periodo va in archivio sul 64-56 in favore di Torino.

L’ultimo quarto si apre con il canestro di Pepe che ridà la doppia cifra di vantaggio alla Reale Mutua (66-56 dopo 1’). Il primo canestro di Cividale arriva per mano di Pepper dopo 2’ di ultimo periodo e vale il -8 (66-58). Sia Torino che Cividale non trovano il canestro per oltre un minuto, fino ai due liberi di Jackson che valgono il 68-58. Guariglia trova quattro punti in fila e Torino va sul +11 (72-61), ma Miani trova la tripla che accorcia nuovamente le distanze (72-64 a 4’30” dall’ultima sirena). Cividale torna ad un solo possesso di distanza grazie ai liberi di Rota (72-69), ma Mayfield trova il canestro che vale il nuovo +5 (74-69 quando entriamo negli ultimi 2’). Redivo segna da tre punti, imitato da Jackson (77-72). Ancora Miani segna da tre punti, ma Mayfield segna dalla media (79-75). La tripla di De Vico chiude la contesa: la Reale Mutua vince 82-78!

UEB Gesteco Cividale – Reale Mutua Basket Torino 78-82 (17-25, 36-45, 56-64)

UEB Gesteco Cividale: Redivo 26, Miani 8, Cassese 5, Rota 6, Mouaha, Furin 7, Battistini 8, Barel NE, Pepper 11, Pillastrini NE, Micalich NE, Dell’Agnello 7. All.: Stefano Pillastrini.

Reale Mutua Torino: Mayfield 9, Vencato 5, Taflaj, Loiacono NE, Schina 8, Jackson JR. 13, Guariglia 6, De Vico 18, Beltramino NE, Pepe 23. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: “Vittoria meritata, siamo stati avanti per 40 minuti, conducendo a tratti anche con autorevolezza costruendo parziali importanti. Non siamo riusciti a eliminare delle flessioni, determinate anche dai crampi e dalle rotazioni strette, ma per fortuna abbiamo l’abitudine a giocare i minuti finali con la voglia di vincere e l’attitudine necessaria a farlo. Siamo ancora imbattuti nella fase a orologio e primi nel nostro girone, quindi non abbiamo motivi per non essere contenti di quanto fatto finora”.