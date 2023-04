Delegazione bulgara studia elisoccorso del Piemonte

Una delegazione bulgara guidata dal ministro della sanità ha fatto tappa a Torino per studiare il modello piemontese di elisoccorso da applicare su scala nazionale in Bulgaria. L’Assessore alla Sanità Luigi Icardi sottolinea che “l’elisoccorso piemontese rispetta elevati standard di qualità e sicurezza, che vengono costantemente monitorati e mantenuti attraverso addestramenti e aggiornamenti di alta professionalità”. Inoltre, il servizio di elisoccorso è disponibile anche durante le ore notturne, al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di oltre duecento siti autorizzati all’atterraggio notturno, situati in tutto il territorio regionale, comprese le zone più remote e i rifugi alpini.

IL TORINESE