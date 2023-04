Un uomo di 73 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione a Torino, in via Oriani. Sul luogo del tragico incidente si sono recati i sanitari che, purtroppo, non hanno potuto fare nulla se non constatarne la morte. Sono intervenuti gli agenti di polizia di Madonna di Campagna, che non hanno dubbi sulla volontarietà del tragico gesto compiuto.

