Uomo bloccato con il suo cane nella casa in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Nella frazione di Rivodora a Baldissero Torinese si è sviluppato un incendio in un condominio. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il proprietario di casa e il suo cane, entrambi bloccati nella palazzina. Al momento, non sembrano essere in pericolo di vita. Sul posto medici e carabinieri, insieme a diverse squadre di pompieri che hanno domato l’incendio dopo ore. L’edificio in questione ha riportato danni ingenti. Le cause dell’incendio potrebbero essere legate a un cortocircuito.

(foto archivio)

