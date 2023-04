Ripensare la globalizzazione. Torna il Festival Internazionale dell’Economia

170 ospiti, 43 relatori internazionali provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca mondiali. 4 premi Nobel. E poi giornalisti, storici, analisti e rappresentanti autorevoli delle istituzioni italiane ed europee.

Dal 1° al 4 giugno 2023 Torino torna ad essere la capitale mondiale dell’Economia. Il programma di 115 eventi appuntamenti è stato presentato oggi al Circolo dei lettori.

Alla presentazione è intervenuto il Sindaco Stefano Lo Russo. “Torino – ha spiegato – è in una fase importante, di rilancio, anche per quanto riguarda la sua capacità di attivare processi culturali e iniziative come questa, che ne fanno una città attrattiva, dinamica e soprattutto internazionale. Gli argomenti del Festival sono di grande attualità e questo farà sì che non restino confinati agli addetti ai lavori, ma diventino d’interesse di tutta la Città”.

Ripensare la globalizzazione sarà il tema su cui si confronteranno gli ospiti di quest’anno.

Economisti e scienziati sociali, che hanno studiato a fondo questo fenomeno, discuteranno in che misura è possibile graduarne i tempi, ridurne la velocità indotta dal progresso tecnologico, rafforzare le istituzioni multilaterali, riformare i nostri sistemi di protezione sociale e sviluppare nuovi modelli di business che, invece di puntare sulla disintegrazione dei processi produttivi, rafforzino l’integrazione verticale.

L’elenco completo degli eventi in programma è consultabile sul sito www.festivalinternazionaledelleconomia.com.

