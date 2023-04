Tenta di gettarsi dal nono piano. Gli agenti la salvano ma si feriscono

In corso Galileo Ferraris a Torino una donna ha minacciato di gettarsi dal nono piano dopo essere salita sul cornicione di un palazzo. Il marito è riuscito a fermarla fino all’arrivo della polizia. Poi un vicino di casa ha aperto il balcone comunicante con la casa della coppia, per consentire agli agenti di raggiungere la donna. I poliziotti hanno dovuto sfondare un vetro e due di loro hanno riportato delle ferite. Fortunatamente sono riusciti a convincere la donna a non lasciarsi cadere nel vuoto.

IL TORINESE