Teatro Regio Torino: un compleanno lungo un anno

REGIO 50 – IL PROGRAMMA TEATRO A PORTE APERTE – SABATO 15 APRILE Ore 10/13 | Teatro Regio – Ingresso libero Visite guidate. Viaggio alla scoperta dei segreti del Regio. Itinerari inconsueti nel magico mondo del teatro disegnato da Carlo Mollino. Ore 10/19.30 | Galleria Tamagno – Ingresso libero Ore 10/13 | Foyer di Ingresso – Ingresso libero -) Proiezione di Regio 50. Ci si mette molto tempo per diventare giovani, speciale Rai Cultura di Roberto Giannarelli e Francesca Nesler con Paola Giunti e Simone Solinas. La vita del Regio raccontata attraverso le voci dei protagonisti della sua storia a partire da Raina Kabaivanska. Un racconto alla scoper­ta dell’affascinante e visionario progetto architettonico, illustrato da immagini catturate da droni acrobatici che riescono a infilarsi negli spazi per svelarne i significati anche più segreti e per raccontarne la vita che li anima. -) Proiezione del video Il Museo Nazionale del Cinema per Regio 50; in occasione dei festeggiamenti di Regio 50, il Museo Nazionale del Cinema regala al Teatro un affascinante viaggio attraverso le im­magini del Teatro Regio nella storia del cinema. Il montaggio video è stato realizzato per la Cerimonia di inaugurazione del 40° Torino Film Festival. Ore 10.30 – 11.30 – 12.30 | Foyer del Toro – Ingresso libero Concerti con gli Artisti del Regio Ensemble Irina Bogdanova soprano, Amélie Hois soprano, Thomas Cilluffo tenore, Francesco Lucii tenore, Rocco Lia basso; Giulio Laguzzi pianoforte Musiche di Georges Bizet, Eduardo Di Capua, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Fromental Halévy, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Johann Strauss figlio, Giuseppe Verdi. Attraverso le voci dei giovani artisti del Regio Ensemble, la nostra community di artisti in residence, ascolteremo alcune delle più belle arie del repertorio lirico, passando come in un sogno da Traviata a Elisir d’amore, da Carmen alle Nozze di Figaro. Ore 15.30 | Teatro Regio – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Prova di assieme del concerto Sinfonie e cori verdiani, con Orchestra e Coro del Teatro Regio diretti da Riccardo Bisatti; Andrea Secchi maestro del coro Ore 18 | Foyer del Toro – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Io c’ero: Raina Kabaivanska Presenta Giorgio Rampone; incontro con il soprano, protagonista de I Vespri siciliani che nel 1973 hanno inaugurato il nuovo Teatro Regio. Una diva dal cuore nobile, artista di primo piano del panorama lirico internazionale, una vita ricca di successi, incontri, ricordi. TEATRO A PORTE APERTE – DOMENICA 16 APRILE Ore 10 / 13 e ore 14.30 / 16.30 | Teatro Regio – Ingresso libero Visite guidate. Viaggio alla scoperta dei segreti del Regio. Itinerari inconsueti nel magico mondo del teatro disegnato da Carlo Mollino. Ore 10 / 19.30 | Galleria Tamagno – Ingresso libero Replay Regio Diffusione video in diretta della maratona di Rai 5, con opere integrali e pun­tate di “Prima della Prima”, dedicata al 50° anniversario del Teatro Regio. Una produzione Rai Cultura Ore 10 / 13 e ore 14.30 / 16.30– Foyer di Ingresso – Ingresso libero -) Proiezione di Regio 50. Ci si mette molto tempo per diventare giovani Speciale Rai Cultura di Roberto Giannarelli e Francesca Nesler con Paola Giunti e Simone Solinas. -) Proiezione di Il Museo Nazionale del Cinema per Regio 50. Ore 10.30 – 11.30 – 12.30 |- Foyer del Toro – Ingresso libero Concerti del Coro di voci bianche del Teatro Regio Claudio Fenoglio direttore e pianoforte Musiche di Benjamin Britten, Giacomo Puccini, Georges Bizet, John Rutter Fiore all’occhiello del Teatro, che dedica molta passione all’educa­zione musicale dei giovanissimi, il Coro di voci bianche, con la guida di Claudio Fenoglio, presenta alcuni brani ricchi di poesia: dai Friday Afternoons di Britten alla Turandot di Puccini. Cantare in coro è un gioco serissimo capace di conquistare adulti e bambini. Ore 14.45 e 15.45 | Foyer del Toro – Ingresso libero Concerti degli Artisti del Regio Ensemble Irina Bogdanova soprano, Amélie Hois soprano, Thomas Cilluffo tenore, Francesco Lucii tenore, Rocco Lia basso; Giulio Laguzzi pianoforte. Musiche di Georges Bizet, Eduardo Di Capua, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Fromental Halévy, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Johann Strauss figlio, Giuseppe Verdi Ore 18 | Teatro Regio – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Concerto Sinfonie e cori verdiani con Orchestra e Coro del Teatro Regio Riccardo Bisatti direttore d’orchestra; Andrea Secchi maestro del coro Per celebrare i nostri ultimi cinquant’anni è stato scelto il composi­tore nazionale per eccellenza: Giuseppe Verdi. Una scelta di brani che mettono in luce le capacità tecniche e interpretative dei com­plessi artistici del Regio. Una carrellata di capolavori, da Macbeth a Trovatore, da Luisa Miller a I Lombardi alla prima crociata. Natural­mente non poteva mancare Va’, pensiero, che molti sentono come un vero e proprio inno italiano. Giovedì 6 Luglio ore 19 | Teatro Regio Biglietti da € 25 a € 75 in vendita dal 12 maggio CONCERTO DI GALA I VESPRI SICILIANI di Giuseppe Verdi Esecuzione in forma di concerto Orchestra e Coro Teatro Regio Torino Riccardo Frizza direttore d’orchestra; Andrea Secchi maestro del coro Con Roberta Mantegna, Piero Pretti, Luca Salsi, Michele Pertusi, Amin Ahangaran, Rocco Lia, Irina Bogdanova, Francesco Pittari, Paolo Antognetti, Lodovico Filippo Ravizza, Lulama Taifasi. In Regio 50 non poteva mancare l’omaggio alla storica inaugura­zione del Teatro, avvenuta nel 1973 con I Vespri siciliani firmati da Maria Callas. Quest’opera di Verdi, diventata l’emblema del Risorgi­mento italiano, narra la ribellione di un popolo all’invasore straniero. I protagonisti sono costantemente in conflitto tra la ragion di stato e quella del cuore e la musica si fa ora tempestosa, ora intrisa di intenso lirismo. Les Vêpres siciliennes, grand-opéra in francese, venne rappresentata per la prima volta all’Opera di Parigi nel 1855. In Italia fu poi censurata nel tentativo di annullarne l’effetto patriot­tico e cambiò più volte titolo. ALTRE MANIFESTAZIONI Art in Taxi – Regio Rosso Indaco 15 aprile ore 11 / 13 | Piazza Castello di fronte al Regio Una performance artistica in cui saranno coinvolti molti taxi torinesi che, per l’occasione, verranno rivestiti in diretta con immagini del Teatro Regio. Dettagli preziosi dell’immaginifico edificio disegnato da Carlo Mollino che andranno in giro per la città, simbolo di un Teatro sempre in movimento. Rai 5 per il Teatro Regio | Fino al 28 aprile Un omaggio lungo un mese, quattro settimane di spettacoli indimenticabili nati al Regio: opere intere e puntate di Prima della Prima, tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle ore 10 e anche in streaming su Raiplay. REGIO 50 CONTINUA IN AUTUNNO… Carlo Mollino Atlante Mostra a cura di Fulvio e Napoleone Ferrari. Una considerevole parte delle persone che entrano al Regio ha un’idea piuttosto vaga del suo inventore, Carlo Mollino. Una mostra in dieci isole-capitoli introduce alla leonardesca complessità dell’ar­chitetto e dell’uomo – designer, fotografo, provetto sciatore, pilota acrobatico e di automobili da corsa – e ovviamente a quello che è considerato il capolavoro della sua vita, il Teatro Regio. Teatro Regio di Torino Presentazione dell’opera libraria dedicata alla storia plurisecolare del Re­gio, arricchita da nuove, inedite immagini del capolavoro architetto­nico di Carlo Mollino. Testo di Piero Mioli, con contributi di Napoleo­ne Ferrari e altri; fotografie di Carlo Vannini. Edizioni Scripta Maneant (Bologna, 2023) in collaborazione con Teatro Regio Torino. Progetto MemoRegio – Rinascono gli archivi 250.000 immagini, 5.000 manifesti, oltre 3.000 ore di registrazioni audio e video, 1.700 bozzetti per scene e costumi. Sono i numeri di un poderoso progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura che sta riportando a una nuova vita (digitale e non solo) i preziosi documenti e le testimonianze custodite dall’Archivio Storico del Regio. BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI Biglietti I concerti del 15 e 16 aprile e l’incontro con Raina Kabaivanska del 15 aprile sono gratuiti; per l’ingresso è necessario prenotare i biglietti acquisendoli dal 7 aprile presso la Biglietteria del Teatro Regio o su www.teatroregio.torino.it. I biglietti per I Vespri siciliani, da € 25 a € 75, sono in vendita dal 12 maggio presso la Biglietteria e on line. Biglietteria Teatro Regio, piazza Castello 215 – Torino Tel. 011.8815.241 – 011.8815.242 – biglietteria@teatroregio.torino.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato 11-19; domenica 14-18 un’ora prima degli spettacoli Informazioni, piazza Castello 215 – Torino presso l’Ingresso Uffici Tel. 011.8815.557 – info@teatroregio.torino.it www.teatroregio.torino.it