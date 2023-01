Tre proiettili sparati contro auto: forse scambiata per cinghiale

Ieri un automobilista stava viaggiando in una strada nel territorio di Castellamonte quando il suo veicolo è stato colpito da tre proiettili, che hanno perforato la carrozzeria. Forse si è trattato di un cacciatore che, tra le piante, ha scambiato il movimento della vettura per un cinghiale. I proiettili ritrovati sono infatti quelli solitamente impiegati per la caccia agli ungulati. Altra ipotesi è che gli spari siano stati indirizzati a quell’auto volutamente per qualche ragione di vendetta personale. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.