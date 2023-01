Incontro al Pannunzio sui temi di Bioetica

LUNEDÌ 23 GENNAIO ALLE ORE 17,30 presso la sede di Via Maria Vittoria 35h a Torino, Luisella BATTAGLIA, professore ordinario di Filosofia morale e Bioetica nelle Università di Genova e di Napoli, presidente dell’ istituto italiano di bioetica e componente riconfermato del Comitato nazionale di bioetica, intratterrà sui temi del suo ultimo libro “BIOETICA”, Editrice Bibliografica.

La bioetica riguarda l’intero mondo vivente e, per estensione, anche l’universo in cui si svolgono le varie forme di vita. Possiamo parlare, pertanto, di bioetica medica, bioetica ambientale e bioetica animale. La riflessione etico-filosofica è chiamata a un confronto critico con le diverse scienze della vita, dalla biologia alla medicina umana e veterinaria, dall’ecologia all’etologia. Da qui una serie di interrogativi, per molti aspetti inediti: quali sono i confini del nostro universo morale? Quali le nuove frontiere della giustizia? Come raccordare gli interessi dell’umanità attuale con quelli delle generazioni future, dell’ambiente e delle altre specie? La risposta è in un umanesimo planetario e nel riconoscimento dei nuovi soggetti che appartengono anch’essi alla comunità di vita della terra.

Ingresso libero.