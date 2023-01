Monopattini e biciclette sotto i portici di via Cernaia

LETTERA APERTA AL SINDACO DI TORINO

Egregio Sindaco,

ieri in via Cernaia han lasciato questi Monopattini. Altre volte passano persone in bicicletta. Siamo al n.24 appena dopo lo storico Caffè Querio del 1858. Vi prese il Caffè il mitico è grande Conte. I grandi Sindaci che ebbero la grande idea insieme ai loro architetti e urbanisti ci diedero i portici come luogo di sicurezza per i cittadini. Tutto il mondo ce li invidia. Si potrebbe emettere una ordinanza per ridare sicurezza a chi vi passeggia? Donne, bambini, persone di una certa età…?

Molte Grazie per l’attenzione,

Mino Giachino

A nome di negozianti e abitanti di via Cernaia.