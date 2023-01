Digi-CORE, app per segnalare violazioni sui diritti dei minori

La app, già disponibile in tutti i principali store, è frutto del progetto “Children Digi – CORE”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito della call su “capacity-building in the area of rights of the child” del Justice Programme Rights Equality and Citizenship programme (REC).Il progetto è iniziato il 1° aprile 2021 e terminerà il 31 marzo 2023.È realizzato dall’Università di Torino in partnership con il Consiglio regionale del Piemonte, l’Associazione Agevolando, la digital experience company Synesthesia e l’organizzazione non governativa cipriota Hope for Children.È sostenuto dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte, dagli Ordini degli assistenti sociali e degli psicologi piemontesi, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – sezione Piemonte, dall’International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM) e dal Commissioner (Ombudsman) of Administration and Protection of Human Rights di Cipro.Il progetto prende atto del ridotto numero di segnalazioni provenienti direttamente dalle persone di minore età, che talvolta hanno difficoltà a individuare quando e a quale autorità rivolgersi, anche considerando la relativa novità della figura del Garante dell’infanzia. Per questo il progetto prevede azioni di sensibilizzazione dei ragazzi e della cittadinanza in generale, nonché di informazione e formazione dei professionisti del welfare minorile sui diritti dei minori e in particolare sui cosiddetti diritti di partecipazione delle persone di età minore. Inoltre, viene sviluppata – con l’attiva partecipazione di un gruppo di ragazzi e ragazze – un’app per smartphone con cui i ragazzi e le ragazze (14-17 anni) possono contattare il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte e segnalare specifiche violazioni di diritti propri o di pari.Lo strumento consente anche, attraverso un percorso guidato e con linguaggio chiaro e comprensibile, di acquisire informazioni sui diritti delle persone di età minore, su quali situazioni possono essere considerate violazioni di questi diritti e su cosa possa e non possa fare il Garante regionale nella specifica situazione.L’adesione del Consiglio regionale del Piemonte e della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte a Children Digi-CORE nasce dall’esigenza diNelle segnalazioni all’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza sono state complessivamentee per la prima volta,Nel corso delle segnalazioni ricevute sono state, di cuiNelsono pervenutesegnalazioni, di cui soloIl limitatissimo numero di segnalazioni provenienti da persone di età minore è stato confermato dai risultati di un questionario, che è stato elaborato nell’ambito del progetto e rivolto ad autorità pubbliche italiane ed europee (es. garanti per l’infanzia e l’adolescenza, autorità giudiziarie) destinatarie di segnalazioni di violazioni di diritti di persone di età minore. I dati raccolti dalle indagini, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, confermano appunto che sono poche le segnalazioni presentate direttamente da persone di età minore alle autorità pubbliche. In particolare il 70.27% dei garanti comunali e regionali italiani partecipanti all’indagine ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni dirette da parte di persone di età minore. La situazione appare di poco migliore a livello europeo. I Garanti paiono nel complesso destinatari di un numero proporzionalmente più elevato di segnalazioni, ma il dato deve essere letto alla luce del fatto che si tratta in tutti i casi di Garanti con competenza nazionale.

DICHIARAZIONI

Ylenia Serra, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

“Le segnalazioni costituiscono uno strumento importante che, nel delineare la figura di garanzia come trait d’union tra le persone di minore età e le istituzioni regionali, agevola l’adempimento di alcune tra le funzioni previste dalla legge istitutiva. L’idea del progetto nasce dalla constatazione di come spesso i ragazzi non siano consapevoli e coscienti di quali siano i propri diritti, non riescano quindi ad individuare quando una determinata azione od omissione di un adulto o di un pari possa rappresentare una violazione di questi diritti. Pensiamo ad esempio al diritto al rispetto all’identità e allo sviluppo personale, al rispetto delle proprie relazioni familiari, alla protezione contro ogni forma di maltrattamento, abuso e violenza, al diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione. Il progetto, quindi, si propone di intervenire proprio per colmare questa lacuna e per fare un lavoro in profondità su consapevolezza, presa di coscienza, volontà di reagire e di assumere un ruolo attivo nell’attuazione dei propri diritti”.

Joëlle Long, Università di Torino e coordinatrice scientifica Children Digi – CORE

“Sono grata al Consiglio regionale del Piemonte e alla Garante per l’infanzia per la partecipazione al progetto Children Digi-CORE. Il nostro obiettivo è di promuovere l’empowerment delle persone di età minore sostenendole nel prendere direttamente parola per segnalare violazioni di diritti propri e di pari. In quest’ottica, 40 ragazzi hanno contributo grazie a focus groups svoltisi a Torino e a Nicosia (Cipro) all’analisi dei punti di forza e delle criticità delle segnalazioni di minorenni ad autorità pubbliche e sulle potenzialità di un’app per segnalare tramite smartphone. Rappresentanti di questi focus groups hanno poi lavorato insieme agli sviluppatori per disegnare l’app. Altri ragazzi l’hanno poi testata nell’ambito di un apposito seminario. Insomma, un’app pensata con i ragazzi per i ragazzi”.

fmalagnino