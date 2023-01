Da Mirafiori a Napoli con la Nazionale di scherma U17

Dopo la convocazione di Luca JURAVLE con la nazionale U17 Romena, arriva una seconda chiamata “mondiale” per un atleta del Circolo della Scherma Ramon Fonst di Mirafiori Sud. Questa volta la nazionale è quella dell’ITALIA, ed il convocato è il compagno di società Matteo BORGOGNO, classe 2006. Per Matteo sarà l’esordio nella Coppa del Mondo U17, è sarà in una gara in Italia, a Napoli. Con l’occasione potrà confrontarsi con atleti dei 5 continenti, tra i quali non mancheranno quelli delle nazionali storicamente rivali di quella italiana come Francia, Stati Uniti, Polonia, Spagna e Germania. Matteo pratica la scherma da 7 anni, quando cominciò con il corso di avviamento al Circolo, sotto la guida del Maestro Paolo CUCCU, ed in carriera ha vinto un campionato regionale U14 ed ottenuto importanti piazzamenti nelle gare nazionali. Abita a Mirafiori Sud, a poche decine di metri dalla palestra, e frequenta il terzo anno all’I.T.I. Agnelli. Questo bel risultato viene a coronare un complessivo bell’inizio di stagione del Circolo, che ha visto anche la medaglia d’argento conquistata dalla squadra dei più piccoli agonisti delle categorie Maschietti/Giovanissimi nei campionati piemontesi dello scorso fine settimana, piazzamento che conferma che il lavoro sul settore agonistico U14 porta i suoi frutti. A Napoli non ci sarà Luca JURAVLE, perché impegnato a Bucarest nei campionati nazionali della Romania, dove sarà tra i favoriti sia per il titolo individuale che a squadre nella categoria Cadetti. Prima di questi impegni, entrambi i nostri “nazionali” saranno questo fine settimana in pedana a Terni, per la seconda prova nazionale di qualificazione per i Campionati Italiani Cadetti, a caccia del pass per le gare tricolore di Padova del prossimo maggio.