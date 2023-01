Supercoppa all’Inter!

Milan-Inter 0-3

Di Marco

Dzeko

Lautaro

Un’Inter perfetta vince la Supercoppa Italiana battendo, nettamente,il Milan in una gara quasi a senso unico.I nerazzurri arricchiscono la bacheca trofei con la settima Supercoppa,seconda consecutiva raggiungendo proprio il Milan nella speciale graduatoria,dietro la capolista Juventus con nove trofei.Intanto

continua il periodo nero del Milan, i rossoneri di Pioli escono ridimensionati da questa finale di Supercoppa. La squadra di Inzaghi gioca la partita perfetta e nel primo tempo passa in vantaggio con un gol di Dimarco. Il Milan ci prova con Leao ma Dzeko raddoppia con un preciso tiro in diagonale che trafigge il portiere rossonero Tatarusanu. Il Milan parte bene nella ripresa ma non riesce a finalizzare la mole di gioco.Infune Lautaro segna il gol del 3-0 che chiude definitivamente la gara e regala il primo trofeo stagionale all’Inter

Enzo Grassano