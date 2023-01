Valle (Pd): “Internet e ascensori guasti. E… topi nel grattacielo della Regione”

Il vice Presidente del Consiglio regionale ha presentato un Question Time sul trasloco degli uffici al grattacielo della Regione: nuovi ritardi in vista?

«Il grattacielo della Regione Piemonte sembra non conoscere pace. Infatti, nonostante siano iniziati i traslochi dei primi uffici, ci risultano criticità, in particolare problemi informatici ma non solo. L’assessore Tronzano, da me interrogato sulla questione, ha rassicurato che l’allestimento dei vari piani prosegue secondo i tempi stabiliti “pur nella complessità”. Non ci ha però chiarito se tra tali “complessità” rientrano il malfunzionamento dei servizi informatici e telefonici a partire dal decimo piano a salire, i malfunzionamenti degli ascensori che in più occasioni hanno costretto i dipendenti a chiamare i soccorsi, il ritardo nella realizzazione della passerella che dovrà collegare il grattacielo con la stazione Lingotto. E i dipendenti segnalano la presenza di roditori che infesterebbero l’edificio della Regione. Malfunzionamenti e criticità che sinceramente fanno sorgere dubbi sulla certezza espressa dall’assessore Tronzano sul rispetto del termine di fine giugno. Vedremo a breve se così sarà oppure se a causa di topi, reti non funzionanti e ascensori che si bloccano non si dovrà prendere atto di nuovi e notevoli ritardi». Lo afferma il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele VALLE a commento della risposta dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano al Question time con cui si chiedeva chiarimenti sull’ipotesi di slittamento del trasloco al grattacielo della Regione.