Grattacielo Regione, Tronzano: “Il trasferimento procede regolarmente”

In merito all’interrogazione a risposta immediata presentata dal Consigliere Valle avente ad oggetto “Sede Unica della Regione: slittamento del trasloco in vista?”, pubblichiamo la risposta dell’assessore regionale Andrea Tronzano

“Come indicato nell’interrogazione stessa, il trasferimento presso la Sede Unica della

Regione è già iniziato a cominciare dagli uffici e dallo staff della Presidenza e della Vice Presidenza

che, dallo scorso 19 dicembre, sono stabilmente operativi al 40 e al 39 piano del Grattacielo. Sono

permanentemente

al lavoro presso la nuova sede, al 4 piano, anche i tecnici e dipendenti impegnati

nelle attività finalizzate al trasferimento complessivo di tutti gli uffici regionali.

Sempre dal mese di dicembre al Palazzo Unico si tengono ormai regolarmente anche le riunioni di Giunta e dei dirigenti.

Attualmente prosegue l’allestimento dei vari piani e pur nella complessità che naturalmente

esiste sul coordinamento e sulle attività necessarie alla completa fruibilità degli spazi della nuova

sede unica, prosegue come da programma l’iter di trasferimento nei tempi che l’Amministrazione

ha indicato, entro la fine di giugno.

Si inizierà dalle sedi di Via Bertola e Pisano per proseguire con Via Magenta, Viotti e Rondò

ed infine Corso Regina 153. Successivamente con Via Principe Amedeo Corso Bolzano Via

Petrarca ed in ultimo Piazza Castello.”