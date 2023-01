Osvaldo Napoli: “Meloni, combattiamo la mafia giorno per giorno”

Ho l’impressione che in questo Paese con le commemorazioni e con le “giornate dedicate” ci “si lavi la coscienza”.

Ho più di un dubbio sul fatto che la lotta alla mafia abbia bisogno di una giornata particolare per essere festeggiata, come proposto dalla Meloni. La realtà è che per combattere la mafia è necessario un costante e attento lavoro di formazione educativa e il sostegno e risorse alle nostre forze dell’ordine che, con abnegazione, combattono la mafia nelle sue varie espressioni. In mancanza di ciò le commemorazioni sono vuote di contenuto.

È festa contro la mafia ogni volta che un appalto truccato viene smascherato o una concessione non dovuta viene scoperta e sanzionata. La lotta contro la mafia è prima di tutto una battaglia di civiltà e di costume, da trasmettere attraverso l’istruzione e la formazione. Festeggiare la cattura di Matteo Messina Denaro è giusto e doveroso, purché si abbia la consapevolezza che la mafia non è finita con lui.

Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione