Juve umiliata. Napoli-Juventus 5-1

18esima giornata campionato serie A

Osimhen 2 N

Kvarathskhelia N

Rrhamani N

Elmas

Di Maria J

Il Napoli batte 5-1 la Juventus al Maradona nella gara di cartello che apre la 18esima giornata e va sempre più in fuga al comando della classifica portandosi a +10 sulla Juventus e sul Milan (impegnato sabato a Lecce). Impressionante – per qualità e intensità – la grande prova di forza degli azzurri di Spalletti che conferma di essere la squadra prima candidata a vincere lo scudetto.

Finisce 5-1, come nel 1990 in Supercoppa. All’epoca c’era Maradona. Oggi c’è una squadra dove spiccano non solo Osimhen e Kvaratskhelia ma un intero collettivo che ha nascosto la Juventus, tornata normale dopo otto vittorie consecutive e la difesa non più rocciosa.

Un altro dato statistico: l’ultima sconfitta per 5-1 in campionato fu subita dalla Juve esattamente 30 anni fa a Pescara contro il Pescara in cui militava l’attuale allenatore bianconero Max Allegri che segnò anche un gol in quella sfida.

Enzo Grassano