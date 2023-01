Hockey: Mondiali U18 femminili, pinerolesi in luce nella doppia vittoria azzurra

Hanno preso il via alla Ritten Arena di Renon, in Alto Adige, i Mondiali femminili 1^ Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio. Tra le Azzurre di coach Massimo Fedrizzi sono ben tre le ragazze dello Sporting Club Pinerolo, ovvero il portiere Margherita Ostoni e gli attaccanti Eleonora Trombetta e Federica Boaglio.

Due vittorie nelle prime due apparizioni che lanciano le Azzurrine a quota 5 in classifica, appena una lunghezza sotto la Germania capolista a punteggio pieno: all’overtime quella 1-0 contro l’Austria, nella quale Ostoni è stata anche premiata come miglior giocatrice del match, più netta quella contro la Norvegia, battuta con un secco 4-1. Giovedì sfida alla Francia (ore 16.30), venerdì alle tedesche (ore 13) e domenica chiusura al cospetto dell’Ungheria (ore 16.30), tutte gare trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della FISG. Con l’obiettivo di centrare una storica promozione nella massima serie mondiale.