Grimaldi (Verdi Sinistra): “Il Governo aumenta la benzina e dice che lo ha fatto per i poveri”

“Il Governo ha il coraggio di dire che la finanziaria è stata orientata verso i più poveri e che questa è la ragione dell’aumento del costo del carburante e della mancata riduzione delle accise, promessa dalla destra in campagna elettorale. Hanno la faccia come il pieno” – ha attaccato il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, ospite alla trasmissione Omnibus di La7.

“Hanno tagliato 950 milioni di euro per il reddito di cittadinanza, sottratto risorse all’indicizzazione delle pensioni, senza nessun intervento per alzare i salari e contrastare il lavoro povero” – ha proseguito Grimaldi. – “C’era un’alternativa: prendere le risorse dagli extraprofitti delle grandi compagnie energetiche, 50 miliardi di euro che rappresentano una vera e propria rapina il cui costo sociale è stato pagato da imprese e famiglie. Noi vogliamo contrastare l’inflazione, introdurre un salario minimo a 11 euro. Loro hanno scelto come al solito di difendere i furbi, di fare 13 condoni, di dare una mano a Lotito e soci”.