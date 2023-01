Storytelling, musica e teatro per celebrare il compleanno di Martin Luther King

Dopo le maratone di film, serie tv e spettacoli teatrali, nasce a Torino la prima maratona di esperienze d’ascolto del Musicteller Federico Sacchi. Domenica 15 gennaio 2023 al Teatro Gioiello va in scena la Maratona Wonderful Visions.

Tre spettacoli in un giorno solo per raccontare una grande storia: il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder.

Tre documentari dal vivo del Musicteller Federico Sacchi che fondono storytelling, musica e teatro. Tre spettacoli autoconclusivi e godibili singolarmente ma ancora più avvincenti se visti in successione. Una giornata di immersione nella musica e nella storia per celebrare il compleanno di Martin Luther King (questo 15 gennaio il Dr. King avrebbe compiuto 94 anni).

Lo spettacolo è prodotto da CONSISTE Entertainment srl, società torinese di spettacoli che cura anche il management dell’artista, con il sostegno della Fabrizio Di Fiore Entertainment (da settembre 2022 nuovo gestore del Teatro Gioiello e del Teatro Alfieri) e del suo direttore artistico Luciano Cannito.

LA STORIA

Stevie Wonder non ha bisogno di presentazioni: con 87 milioni di copie vendute e 56 anni di carriera, Steveland Hardaway Judkins Morris è icona indiscussa della musica. Tutti, indipendentemente dai propri gusti musicali, riuscirebbero a canticchiarne almeno una canzone.

Pochi sanno, invece, che il pezzo Happy Birthday e il tour dell’album Hotter Than July sono stati fondamentali nell’istituzione nel 1986 del Martin Luther King Day, la festa nazionale americana che ricorda il giorno della nascita (15 gennaio 1929) del leader dei diritti civili. Come è possibile che un cantante Pop abbia avuto la forza di cambiare le sorti di una battaglia combattuta senza successo per un decennio? La risposta va cercata nella sua vicenda umana e artistica e il lento processo che portò il tredicenne Little Stevie Wonder a diventare prima Stevie Wonder e poi Stevie, l’artista che come il Dr. King aveva una visione e un sogno: mettere in atto una pacifica rivoluzione capace di cambiare il Sistema dall’interno.

L’intera vicenda è raccontata dal Musicteller Federico Sacchi in tre esperienze d’ascolto, veri e propri documentari dal vivo che fondono storytelling, musica, teatro e video, di circa 90 minuti, autoconclusive e godibili individualmente ma collegate tra loro.

ore 11:00 Wonderful Visions #1 – Il giovane sognatore

Dai 15 ai 21 anni Stevie Wonder, artefice del proprio destino fin da ragazzino, ha la forza di risollevare una carriera che sembrava finita prima di iniziare. Mette in atto la prima rivoluzione: cambiare dall’interno il rigido sistema a catena di montaggio e il pesante controllo creativo esercitato dall’etichetta Motown, conquistando la libertà di realizzare in autonomia la sua musica.

ore 14:30 Wonderful Visions #2 – La visione del sogno

Con quattro album capolavoro, dai 21 ai 24 anni Stevie Wonder, che ha ormai conquistato la definitiva libertà creativa, rivoluziona per sempre il mondo della musica e il concetto di pop music abbattendo per la prima volta la divisione fra il pubblico del soul e quello del rock. Wonder diventa così il primo artista crossover della storia, amato in egual misura dai bianchi e dai neri.

ore 17:00 Wonderful Visions#3 – Costruire un sogno

Dai 25 ai 31 anni Stevie Wonder, padrone assoluto delle classifiche mondiali, dopo due anni dall’incidente che lo ha quasi ucciso, decide di registrare la summa della sua ricerca musicale con Songs in the Key of Life (1976) e intensificare l’impegno politico e sociale che porterà alla registrazione di Happy Birthday e al Martin Luther King Day.

TRA LE STORIE

Come ogni maratona anche questa avrà dei momenti di ristoro (a cui sarà presente anche Federico Sacchi) accompagnati da un dj set a cura di DJ Dave.

13:00 Brunch “americano”

tra il primo e il secondo episodio (posti limitati, prenotazione obbligatoria su Eventbrite entro venerdì 13 gennaio, ore 12:00 su: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-brunch-americano-maratona-wonderful-visions-d i-federico-sacchi-510658301727 )

Il brunch si concluderà con il taglio di una torta di noci pecan, la preferita del Dr. King, e un simbolico spegnimento di candeline da parte di Federico Sacchi.

16:00 Tea Time

Federico Sacchi MUSICTELLER Autore, regista e interprete della performance originale L’esperienza d’ascolto, veri e propri documentari dal vivo che fondono storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie. Nei suoi spettacoli racconta intrecci tra musica e vita di artisti e dischi che hanno generato o ispirato rivoluzioni e movimenti culturali. Opera professionalmente nel campo musicale da più di tre lustri svolgendo l’attività di divulgatore musicale, organizzatore di eventi, mercante di dischi, presentatore, cantante, produttore, critico e consulente musicale.

Ha collaborato con Teatro Stabile Torino, MonfortinJazz Festival, Jazz:Re:Found Festival, Lovers Film Festival, SeeYouSound International Music Film Festival, TEDX, Compagnia di San Paolo, Galleria Campari (per cui ha curato nel 2016 la sezione musica della mostra Bittersweet Symphony) Salone del Libro, Circolo dei Lettori e L’Indice dei Libri del Mese.

Tra i suoi lavori: Talk Talk before the Silence; Gli anni perduti di Nino Ferrer; Somali Disco Fever; Watch without Prejudice vol. 1. Un video tributo a George Michael; Miss Show Business; Africa is a State of Mind; Inspired by the King. La colonna sonora di un Sogno; Le tre vite di Terry Callier; Bill Withers. Lascia che ti racconti una storia; Donny Hathaway. Ritratto di un genio interrotto; The Real Queen of Disco.

DJ Dave aka Davide Salvatore, classe 1972, dal 1994 anima i dancefloors rock e gli aftershow dei concerti di Torino e riviera romagnola. È bassista e fondatore del gruppo indie rock Assist con i quali ha pubblicato gli album Popclub (1998, SonyMusic) e Stereobeat (2012, Irma records).

TICKETS:

Biglietto singolo spettacolo: 14 € + d.p.

Abbonamento Maratona (tre spettacoli): 30 € + d.p.

PREVENDITE:

Ticketone: https://www.ticketone.it/eventseries/maratona-wonderful-visions-3299796/ Biglietteria Teatro Gioiello (via Cristoforo Colombo, 31 – Torino) – Biglietteria Teatro Alfieri (piazza Solferino, 4 – Torino)

BRUNCH:

Posti limitati con prenotazione obbligatoria su eventbrite (entro venerdì 13/01): https://www.eventbrite.com/e/biglietti-brunch-americano-maratona-wonderful-visions-d i-federico-sacchi-510658301727