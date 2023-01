Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 14 gennaio, ore 9.30

Teatro Stalker – Piazza Montale 18 – Torino

I Comitati per Stefano Bonaccini Segretario

MICROFONO APERTO PER UN NUOVO PARTITO DEMOCRATICO

Un’idea per Bonaccini!

5 minuti ciascuno per rigenerare e ricostruire il PD

Sabato 14 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il Teatro Stalker , in piazza Montale 18, a Torino, ospita la prima iniziativa pubblica dei Comitati Bonaccini della provincia di Torino, che hanno scelto per l’occasione una piazza della periferia torinese e un luogo di cultura.

Si tratta di un momento di libero confronto, un “microfono aperto” dove tutti – amministratori, mondo dell’associazionismo, iscritti, militanti, simpatizzanti e non iscritti – avranno a disposizione 5 minuti per illustrare le loro idee da sottoporre al candidato Segretario Stefano Bonaccini, il cui passaggio a Torino è previsto per fine gennaio nell’ambito del suo tour fra i 100 Comuni.

Info: bonaccinitorino@gmail.com