Rilancio Toro!

14esima giornata serie A

Mercoledì 9 novembre

Ore 20.45

Torino-Sampdoria

Il Torino deve rimettersi in carreggiata e scendere dall’altalena delle prestazioni ora positive e poi, immediatamente dopo,negative.Ci vuole continuità di risultati ed anche di gioco unità ad una maggior personalità. Dopo la sconfitta a Bologna, i granata ospiteranno,nel turno infrasettimanale di campionato,la Sampdoria,squadra penultima in classifica ma desiderosa di far punti:guai sottovalutarla.Per i granata i 3 punti sono, comunque,un obbligo.Il tecnico del Toro Juric ha diversi dubbi di formazione e ci sarà qualche avvicendamento tra i calciatori.

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci,Vojvoda; Radonjic, Miranchuk;Sanabria.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo.

Enzo Grassano