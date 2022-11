Mercoledi 9 novembre apre il nuovo punto vendita di Esselunga a Torino, in corso Bramante, proprio di fianco al concorrente Carrefour.

Il nuovo ipermercato ha una superficie di 2.500 metri quadri e un parcheggio interrato di 500 posti auto.

La catena Esselunga si è accollata la realizzazione dei lavori su strade e marciapiedi circostanti per 2,3 milioni di euro, compresa la pista ciclabile in via Giordano Bruno, aiuole e semafori.