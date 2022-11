L’assemblea di Torino Domani

Riceviamo e pubblichiamo

Decentramento, stabilità politica e sviluppo locale: dimensioni da tenere insieme nel contesto attuale di “geografia del malcontento” e delle crescenti divisioni tra luoghi, persone, gruppi che si sentono lasciati indietro. Perché se il decentramento non funziona vanno in crisi i sistemi democratici di partecipazione. È quindi necessario rendere i sistemi di decentramento più efficienti e capaci di rispondere alle domande delle esperienze associative che nascono nei quartieri e nei comuni “cerniera” delle aree metropolitane.

Per questa ragione, sabato 12 novembre, dalle 10.30, negli spazi di Baltea 3, l’associazione Torino Domani mette a confronto due universi: quello del “decentramento istituzionale” (circoscrizioni, assessorati e comuni) e quello delle associazioni che si impegnano a dare voce alle istanze di altri cittadini. Un confronto per capire come tenere insieme, rafforzandole, le istituzioni che amministrano porzioni significative di territorio e le esperienze di cittadinanza attiva, che si rivolgono a quelle stesse istituzioni per trovare sostegno operativo o per dare un senso compiuto al proprio impegno.

A discutere domande e proposte delle associazioni, e a dare cornice e risposte alle loro istanze, saranno la sindaca di San Mauro Torinese, Giulia Guazzora, la vicesindaca di Grugliasco Elisa Martina, la consigliera della Città Metropolitana, Valentina Cera, l’assessore al Decentramento del Comune di Torino, Francesco Tresso, la Presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio, le consigliere comunali Tiziana Ciampolini ed Elena Apollonio. Coordinerà Paolo Verri, consigliere della Circoscrizione 8 e promotore del primo piano strategico di una circoscrizione. L’incontro, al quale saranno presenti anche le elette e gli eletti di Torino Domani nelle Circoscrizioni, è una tappa di avvicinamento alla prima assemblea di Torino Domani che si svolgerà il 3 dicembre e avrà il compito di rinnovare presidenza e Comitato direttivo.

L’incontro intende essere propositivo rispetto alle sempre più urgenti e chiare necessità di coinvolgere la cittadinanza riunita in organizzazioni funzionali per attuare politiche di inclusione e di sviluppo locale.

Baltea 3 si trova a Torino, in via Baltea 3