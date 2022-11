Al Pav Tierra, la personale dell’artista guatemalteca Regina Josè Galindo

‘Tierra’, la personale dell’artista guatemalteca Regina Josè Galindo, sarà inaugurata venerdì 4 novembre – nella cornice di Artissima – al PAV (Parco Arte Vivente) in via Giordano Bruno 31 e terminerà il 26 febbraio 2023.

L’artista da più di vent’anni indaga il tema della giustizia sociale attraverso pratiche performative il cui baricentro espressivo si situa nella relazione tra il corpo e l’ambiente e, la performance Tierra (2013), testimonia il trauma che innerva la memoria del suo popolo.

La mostra, a cura di Marco Scotini, ripercorre la ventennale carriera di Galindo (vincitrice del Leone d’Oro alla 51° Biennale di Venezia come miglior giovane artista) focalizzandosi sui modi in cui ogni suo contatto con gli elementi naturali vada letto in chiave intersezionale e militante.

Si tratta di un percorso che espone i risultati di un approccio evolutosi nel corso degli anni dal focus iniziale verso problematiche politico-sociali guatemalteche all’attenzione (site-specific) verso i contesti e le comunità con cui l’artista si trova ad interagire. Inoltre, in occasione dell’opening, una performance inedita basata sulla materia fossile connette il percorso espositivo all’attuale crisi umanitaria ed energetica.

Regina Josè Galindo, nata nel 1974 a Guatemala city, è presente in numerose collezioni pubbliche tra cui Centre Pompidou di Parigi; Fondazione galleria civica di Trento; Castello di Rivoli; Daros Foundation di Zurigo e altre.

Nel periodo di apertura della mostra, su prenotazione, la AEF Attività Educative e Formative del PAV propongono alle scuole e ai gruppi l’attività laboratoriale ‘Patchwalking-Creazione di nuovi territori OMGFree’, dove il bene comune – inteso come totalità planetaria da preservare – sottende un codice collettivo che è proprio di tutte le specie viventi.

La mostra è realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Città di Torino.ù

Info: Prenotazioni 011.3182235 lab@parcoartevivente.it

di Antonella Gilpi