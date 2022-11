4 novembre 1927 Viene revocato al Torino il suo primo scudetto!

Accadde oggi

Una questione ancora oggi irrisolta:nell’albo d’oro del Torino c’è una macchia alla voce scudetti:7+1 revocato

Cosa accadde?

I granata si presentano alla partenza della stagione 1926-1927 con ambizioni di vincere il titolo di campione d’Italia. La squadra torinista viene rinforzata con il portiere Bosia e con la fortissima ala Gino Rossetti. Proprio quest’ultimo si unisce in attacco a Baloncieri e Libonatti, in quello che diventerà il magico trio delle Meraviglie: segneranno 56 gol in campionato su 69 totali della squadra granata. Il Torino chiude al primo posto il proprio girone e si qualifica per la fase finale, dove continua sempre a vincere con il trio meraviglia Baloncieri,Libonatti e Rossetti ed è così che la squadra granata si laurea per la prima volta campione d’Italia,con un turno di anticipo.Successivamente accadde l’imprevedibile!Il 4 novembre del 1927 il titolo sarà revocato dalla FIGC.I granata vengono accusati d’aver corrotto il terzino della Juventus Luigi Allemandi, affinché giocasse male per favorire il Toro nel secondo derby del girone finale. Le cronache riportano che però Allemandi fu tra i migliori in campo: da qui la decisione di non versare la seconda rata al giocatore juventino,il triste evento che portò poi alla luce il reato nell’autunno 1927.

Enzo Grassano