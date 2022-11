Economia: come affrontare l’inatteso ed evitare di esserne travolti

Giovedì 3 novembre alle ore 18 al Museo del Risparmio (via San Francesco d’Assisi 87°), Luciano Canova, economista comportamentale e scrittore, presenta il suo nuovo libro «L’Elefante invisibile. Come affrontare l’inatteso ed evitare di esserne travolti», in cui si svelano i meccanismi mentali che ci impediscono di affrontare l’inatteso e le soluzioni per tornare ad avere fiducia nel futuro.

Alternando scienze comportamentali ed economia, psicologia e cultura pop, l’autore ci svela le fallacie mentali e i pregiudizi che ci costringono all’incertezza verso il futuro, aiutandoci a ribaltarne gli effetti.

Per informazioni: https://www.museodelrisparmio.it/lelefante-invisibile-30-minuti-con-luciano-canova/