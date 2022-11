Velardi presenta “Impressioni di Settembre”

Presentazione di “Impressioni di Settembre” di Claudio Velardi lunedì 7 novembre alle ore 18:00 presso il Circolo della Stampa, Corso Stati Uniti 27, Torino.

L’autore per otto minuti al giorno, dal 27 luglio al 23 settembre, ha commentato con un ciclo di podcast la fulminea campagna elettorale 2022, mettendo a fuoco le strategie dei suoi protagonisti, e prendendo spunto dalla cronaca per approfondire temi comunicativi, politici, di organizzazione del consenso e di psicologia sociale, oltre a rievocare aneddoti derivanti dalla sua lunga esperienza sul campo. In tempo pressoché reale, e mantenendo la lettera, lo spirito e lo stile propri di un podcast, “Impressioni di settembre” è un libro che racconta, in un diario profondo, lieve e ironico, l’Italia che siamo e quella che stiamo per diventare.