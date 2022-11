Edisu: “Maggiore sicurzza dopo l’aggressione alla studentessa”

Maggior sicurezza nelle residenze di Edisu Piemonte dopo la drammatica violenza subita da una studentessa, con il potenziamento del servizio di vigilanza.

Il presidente Alessandro Ciro Sciretti si è recato presso la residenza Borsellino: “Da quando siamo stati informati del tragico fatto ci siamo recati presso al residenza Borsellino. Il nostro primo pensiero va alla ragazza e alla famiglia”. Ha commentato aggiungendo come “Le nostre sono strutture vigilate 24 ore su 24 però nonostante questo abbiamo deciso di rafforzare la vigilanza non solo all’interno della struttura Borsellino ma anche in altre strutture sul territorio della città di Torino”.

Sciretti ha poi precisato come in queste ore rimane attivo il dialogo come le Istituzioni: “Sono in contatto con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini che sta seguendo da vicino la vicenda, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Chiorino. Da parte delle Istituzioni c’è massima attenzione e come Edisu siamo presenti perchè vogliamo stare vicini ai nostri ospiti e continuare ad essere aggiornati su cosa sta accadendo”.