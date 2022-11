La torinese Augusta Montaruli sottosegretario all’Universita’

Una torinese entra nel governo Meloni come sottosegretario. E’ Augusta Montaruli, 1983, avvocato, deputato di Fratelli d’Italia. La premier l’ha scelta come sottosegretario all’Università e Ricerca.

Montaruli è stata rieletta in Parlamento alle scorse elezioni. Entrò per la prima volta alla Camera alle politiche del 2018, mentre dal 2010 al 2014, è stata consigliere regionale in Piemonte.