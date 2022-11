Aria Accordion Trio. Il Moncalieri Jazz Festival in Osteria Rabezzana a Torino

Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Mercoledì 2 novembre, ore 21.30

Per la tappa del Moncalieri Jazz Festival arriva in Osteria Rabezzana mercoledì 2 novembre l’Aria Accordion Trio. Il gruppo, costituito da Piero Mortara (fisarmonica), Roberto Puggioni (basso fretless) e Gaetano Fasano (batteria e percussioni) presenta un repertorio di composizioni originali di Piero Mortara, ri-arrangiate con la band e alcuni standard jazz. Recentemente il trio ha pubblicato il cd “Camminando” interamente registrato in diretta dal vivo in studio, senza ulteriori aggiunte e sovraincisioni. Il concerto in Osteria ripresenta le sonorità e le atmosfere del lavoro discografico.

Formazione

Aria Accordion Trio

Piero Mortara, fisarmonica

Roberto Puggioni, basso elettrico

Gaetano Fasano, batteria

Ora di inizio concerto: 21,30

Ingresso libero

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Prezzo speciale: dolce + calice di vino 10 euro

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 – E-mail: info@osteriarabezzana.it