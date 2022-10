Padel da paura al palavillage!

Festa, tornei e giochi per adulti e bambini

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre, Viale Lucio Battisti 10, Grugliasco (TO)

Trick or Treat? Al Palavillage di Grugliasco arriva la festa più paurosa dell’anno, dedicata a grandi e piccini!

Domenica 30 Ottobre sono in programma, per gli adulti, due tornei “da paura”.

Dalle14.30 alle 17.30 tutti in campo per il torneo di padel e dalle 9 alle 19 ritrovo sulla sabbia per il torneo di beach volley. A seguire, un momento di festa e aperitivo in maschera nell’area ristoro della struttura.

E se i genitori giocano a padel, i bambini si divertono grazie alle numerose attività proposte dagli educatori di Palavillage: giochi, merenda e scherzi spaventosi!

Non solo, per i più piccoli lunedì 31 ottobre è in programma la grande Festa di Halloween.

A partire dalle 15, per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni travestiti con le maschere più terrificanti, è in programma un pomeriggio di giochi alla scoperta di attività come padel, beach volley e gioco sport.

Due giorni di “spaventoso” divertimento dedicato a tutti, amici, famiglie, bambini e gruppi per vivere una delle feste più suggestive e divertenti dell’anno.