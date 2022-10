Ultima spiaggia! Benfica-Juventus

Martedì 25 ottobre ore 21

Champions League gironi di qualificazione

Quinta giornata (penultima)

Per i bianconeri di Allegri,in ripresa nel campionato dopo le due vittorie di fila contro Torino ed Empoli, la gara contro i portoghesi del Benfica rappresenta l’ultima spiaggia per continuare a sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Dopo 4 giornate, infatti, la Juve ha solamente 3 punti ed è a -5 dalla coppia di testa formata da PSG e Benfica. Solo un successo contro i portoghesi consentirebbe ai bianconeri di giocarsi tutto in casa contro il PSG nella sesta e ultima giornata del girone.

Siamo ai limiti dell’impossibile ma si sa l “Vecchia Signora” ha abituato il suo popolo alle imprese.

Formazioni

BENFICA (4-2-3-1) – Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All.: Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Allegri.

Enzo Grassano