L’Arcidiocesi di Torino, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, promuove l’iniziativa

L’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Torino ha istituito un calendario della Scuola di Politica.

Gli incontri prendono il titolo di “Scuola di Pop. La Politica che serve”.

La formazione risulta suddivisa in tre aree, la prima delle quali è incentrata sulla persona impegnata in politica e sul coltivare le interiorità.

Quali valori e quale spiritualità per chi si prende cura del bene comune?

Questa la sintesi di una serie di incontri, il primo dei quali è stato aperto a chiunque desiderasse partecipare, anche non iscritto alla Scuola di POP.

Il programma della scuola è stato presentato dal direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Alessandro Svaluto Ferro.

Al primo incontro, avvenuto sabato 8 ottobre scorso, sono intervenuti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, Giampiero Leo,coordinatore della Commissione “Attività istituzionale. Arte e cultura e Welfare” della Fondazione CRT, monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, e Marta Margotti, docente presso l’Università degli Studi di Torino. La riflessione biblica è stata condotta dalla teologa Laura Verrani.

Il secondo incontro è in programma sabato 29 ottobre, dalle 9 alle 12, sul tema della “Visione cristiana della persona e della società come riferimento e proposta per l’impegno politico”, un dialogo con il teologo Paolo Mirabella. Seguirà sabato 26 novembre il dialogo con Luciano Manicardi della Comunità di Bose, sul tema della passione per la politica, il senso, le motivazioni e la dimensione spirituale.

Sabato 17 dicembre prossimo l’appuntamento verterà sulla politica e il messaggio sociale della Chiesa, in dialogo con Eros Monti, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. L’ultimo incontro della prima area, previsto per sabato 14 gennaio prossimo, riguarderà una serie di testimonianze e il laboratorio a cura di POP, sul tema “Quali virtù coltivare per sostenere l’impegno politico”.

La seconda area riguarda la politica, il contesto dell’impegno e prenderà avvio lunedì 7 novembre prossimo, dalle 20.45 alle 22.45, sul tema della democrazia come un bene da coltivare, un dialogo con il sociologo Roberto Santoro. Lunedì 14 novembre prossimo sarà la volta del tema su “Il costituzionalismo e la Costituzione Italiana”, in dialogo con Anna Maria Poggi, docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino.

Il 23 gennaio prossimo, gli incontri proseguiranno sul tema degli enti locali, normative, competenze e funzioni, un dialogo con Marco Orlando, direttore ANCI Piemonte.

La terza area sarà riservata alla tematica delle “Politiche, programmi e interventi” e su come esercitare l’arte dell’amministrazione nelle vita quotidiana delle persone e della comunità.

Il primo di questi incontri sarà rappresentato da un dialogo con Marco D’Acri, dirigente del Comune di Beinasco, in programma lunedì 20 marzo prossimo, dalle 20.45 alle 22.45.

L’incontro conclusivo del percorso sarà in programma sabato 17 giugno 2023, dalle 9 alle 12, sul tema della “Teoria e prassi della giustizia”. Sarà un incontro che verterà su un dialogo con Valentina Pazè, docente all’Università di Torino, il teologo don Pier Davide Guenzi, e la vicesindaca di Torino Michela Favaro.

Le conclusioni saranno affidate a Alessandro Svaluto Ferro, direttore UPSL.

Sono possibili come iscrizione due differenti scelte e opzioni, o l’iscrizione all’intero percorso formativo o la partecipazione a due aree, di cui una obbligatoria e una a scelta.

Luoghi della formazione saranno la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, in via XX settembre 83, per l’area 1, per l’area 2 presso il Centro Pastorale Giovanile di Viale Thovez, e per l’area 3 la Sala Artigianelli in corso Palestro 14.

MARA MARTELLOTTA