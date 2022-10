Accossato (LUV): La maggioranza blinda un testo che danneggerà i più vulnerabili

Allontanamento zero

“La maggioranza blinda il ddl ‘Allontanamento zero’ con il contingentamento dei lavori d’aula, un segnale di indisponibilità a modificare e migliorare il testo e di chiusura totale non solo nei confronti del dibattito consiliare, ma soprattutto verso le tante osservazioni presentate da sindaci, associazioni, famiglie affidatarie, professionisti, che in questi anni hanno espresso preoccupazione per un disegno di legge che rischia di danneggiare proprio i più vulnerabili, i minori che si sostiene di voler porre al centro” – dichiara la Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Silvana Accossato.

“Una dimostrazione di grande arroganza, che è culminata nell’accusa rivolta all’opposizione di’“aver annoiato l’aula’” – prosegue Accossato. – “Per questa destra il confronto democratico è solo un intralcio, affermazione grave che il Piemonte non merita”.