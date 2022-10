Sfrattato si arrampica sul balcone, lo scambiano per ladro

La sera di sabato in via Baveno a Torino un uomo, sfrattato, ha tentato di rientrare nel suo ex appartamento. Si è così arrampicato sulla facciata del condominio salendo sulla grondaia. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti chiamati dai condomini che lo avevano scambiato per un ladro.

(Foto archivio)