Ruffino (Azione): “Meloni umilia il ruolo dell’Italia”

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino (Azione):

Se le politiche del governo di centrodestra saranno simili a quelle ceche e ungheresi, se ho capito in campo economico, sociale e sui diritti, da Azione verrà un’opposizione ferma e intransigente. Con le sue affermazioni Meloni umilia il ruolo dell’Italia, Paese fondatore dell’Europa, diventato, grazie a Draghi, un Paese guida dell’Unione mentre lei vorrebbe ridurlo a gregario di autocrate come Orban.

Le congratulazioni di Viktor Orban a Giorgia Meloni non sono il miglior viatico per il governo che sta per nascere. Con le sue affermazioni temerarie Meloni da ragione alle preoccupazioni, per quanto inopportune, manifestate dal ministro francese Laurence Boone. Alla luce delle incaute parole odierne, acquista sempre più rilievo il ruolo di garante e vigilante della Costituzione e dei suoi valori del presidente Mattarella.