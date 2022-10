Adinolfi chiede a Giorgia Meloni di fermare il sostegno italiano a Kiev

“Zelensky vuole portare la guerra in Russia e noi al disastro”. Il PdF Piemonte rilancia a FdI l’appello di Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia.

Adinolfi chiede a Giorgia Meloni, possibile futuro premier, di fermare il sostegno italiano a Kiev dopo i recenti sviluppi bellici: “Cara Giorgia Meloni, davvero vogliamo come Italia assecondare Zelensky noi suoi piani di guerra alla Russia su territorio russo concretizzati con la distruzione del ponte di Kerch, attentati omicidi in stile mafioso come quello alla figlia di Aleksandr Dugin, in una escalation bellica che non può che condurre al disastro facendone poi pagare il prezzo intero a famiglie e imprese italiane?

A me pare folle aggiungere alle postazioni missilistiche Himars americane ulteriori armi italiane inviate in Ucraina senza neanche il voto del Parlamento.

Spero che il tuo governo, cara Meloni, faccia segnare un cambio di strategia complessiva dell’Italia che dichiari, per rispetto al proprio interesse nazionale, lo stop al sostegno all’Ucraina e all’escalation militare agognata e incitata da Kiev così come la costruzione di uno spazio diplomatico che possa condurre prima possibile alla pace”.

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia