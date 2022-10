Le nanotecnologie, una grande potenzialità, ma anche un grande pericolo per l’umanità

È ormai accettato dagli scienziati la possibilità di poter ottenere l’invio del nostro pensiero a altre persone tramite l’utilizzo di presidi tecnologici, ridotti a dimensioni ultramicroscopiche, immessi nel nostro cervello grazie alle moderne tecniche di nanotecnologia che consentono di stabilire comunicazioni fra gli individui.

Il termine “nanotecnologia” fu coniato da Eric Drexler, un brillante ingegnere americano che fu tra i primi a dedicarsi a questo tipo di studi negli anni Settanta; nel 1986 pubblicò il testo da cui prende il nome l’impiego di attrezzature miniaturizzate “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”.

Nel suo lavoro descrive una macchina nanotecnologica autoreplicante; in questo contesto ha proposto il termine “peste grigia” per riferirsi a ciò che accadrebbe se un nanorobot autoreplicante fosse rilasciato nell’ambiente.

Da allora si è percorsa molta strada, ma si è ancora solo agli inizi, i risultati dovranno essere verificati ulteeriormente, ma il dato importante, che è possibile dedurre da questo assunto, è che già oggi le nanotecnologie lasciano intravedere un incredibile sviluppo, una possibilità offerta al genere umano che, al momento, riusciamo solo a immaginare.

Però, come sempre accade nella storia dell’uomo, esiste un rovescio della medaglia perché, come tutte le meraviglie create grazie alle facoltà immaginifiche della nostra mente, le nanotecnologie possono risultare assai pericolose per la stessa sopravvivenza della specie umana.

I nanomateriali attualmente prodotti dall’industria sono in via di sviluppo; contemporaneamente si accresce la consapevolezza delle questioni legate alla nanosicurezza.

La nanotecnologia molecolare è una svolta talmente importante tale da rappresentare uno shock per la nostra società, tanto da poter essere paragonabile a quello della Rivoluzione industriale, ma con una notevole differenza; nel caso della nanotecnologia l’enorme impatto si farà sentire nel giro di pochi anni, con il rischio che l’umanità sia colta impreparata rispetto ai pericoli che un tale cambiamento comporta.

Attualmente le nanotecnologie sono già impiegate nei trattamenti oncologici, una metodica ottimale

per la distruzione delle cellule tumorali con la possibilità di agire arrecando danni minimi ai tessuti adiacenti alla formazione tumorale e agli organi sani come, altrettanto efficaci, risultano nell’individuazione e nell’eliminazione delle cellule tumorali prima che queste si sviluppino in eccesso, divenendo la malattia devastante che può condurre rapidamente a morte.

Volendo utilizzare a uso terapeutico strumenti ridotti a dimensioni microscopiche, comprese tra 1 e 100 nanometri, circa un millesimo del diametro di un capello umano, una scala paragonabile a quella degli atomi e delle molecole, esistono numerosi rischi di cui bisognerà essere coscienti, derivanti dalla esposizione alle nanoparticelle, sparse nell’organismo, attive per l’intero ciclo di vita del nanomateriale.

La maggior parte degli sforzi per migliorare il trattamento del cancro attraverso le nanotecnologie è attualmente in fase di ricerca o sviluppo, ma sono già realtà istituti universitari e aziende in tutto il mondo che lavorano allo sviluppo di questo settore. Con le tecniche offerte dalla nanomedicina, oltre la riparazione, la difesa e il miglioramento di tutti i sistemi cellulari umani, sarà possibile un monitoraggio completo del sistema biologico umano nella sua globalità, operando a partire, come detto, dal livello molecolare, utilizzando nanodispositivi e nanostrutture estremamente sofisticate. Tramite i microstrumenti immessi nell’organismo è anche possibile effettuare analisi e utilizzare tecniche di “imaging” per poter rilevare una malattia, avendo la possibilità di monitorare localmente le cellule, dimostrando un loro possibile malfunzionamento e inviando nelle aree alterate nanosistemi farmaci, che verranno somministrati localmente solo nelle aree interessate dalla malattia o, addirittura, esclusivamente nelle cellule interessate dalla malattia, ottenendo che il trattamento sia assai più efficace, evitando fastidiosi effetti collaterali.

Una applicazione fra le più interessanti di questa tecnica è quella della possibilità di riparare o sostituire tessuti danneggiati, ampliando la potenzialità attuale della medicina rigenerativa, argomento che solleva la problematica di poter disporre delle apposite attrezzature, nanostrumenti necessari alla manipolazione delle cellule, interagendo con i loro recettori o con i loro specifici componenti, anche di pertinenza del nucleo. A questo proposito sono già disponibili, suscettibili di ulteriore miglioramento, minuti strumenti chirurgici con cui si possono effettuare distruzioni selettive di formazioni cellulari danneggiate o che abbiano subito la mutazione neoplastica.

Le nanoparticelle permettono di migliorare le immagini ottenute con mezzi diagnostici tradizionali, quali la risonanza magnetica, essendo in grado di trasportare molecole metalliche che vengono fissate selettivamente in neoplasie nel momento della loro insorgenza, anche con diametro estremamente ridotto, di un paio di millimetri.

Alcuni di questi nanomezzi sono già stati approvati per l’utilizzo negli esami di routine, come nel caso della ricerca precoce della malattia di Alzheimer.

Di fronte a tanta meraviglia non bisogna dimenticare che sarà necessario legalizzare ogni settore in cui questa tecnologia verrà applicata, essendo potenzialmente pericolosa se, anziché l’utilizzo destinato al benessere dell’umanità, possa essere impiegata in campo militare con il possibile sviluppo di armamenti nanotecnologici, tutt’altro che impossibili da realizzare, già da quanto risulta alla luce di queste conoscenze.

Rodolfo Alessandro Neri