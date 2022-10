Rinascita Juve. Juventus-Bologna 3-0

Ottava giornata di campionato serie A

La Juve è tornata e mette alle spalle la crisi con una netta vittoria contro il Bologna all’Allianz Stadium. I bianconeri si sono imposti per 3-0 sugli emiliani. Dopo che il primo tempo si era concluso sull’1-0 grazie ad una rete di Kostic, nella ripresa i gol di Vlahovic al 59′ e Milik al 62′. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 13 punti in classifica.Resta da capire se quella con il Bologna sarà vera gloria: è stato tutto merito dei bianconeri oppure la compagine rossoblù ha agevolato il compito mostrando una fragilità preoccupante in mezzo al campo e una scarsissima incisività delle sue punte. Più che dalla sfida di Champions di mercoledì contro il Maccabi Haifa, i dubbi verranno cancellati dal big match di sabato a San Siro contro il Milan: dopodiché sapremo se la Juve è tornata in lotta per vincere il campionato.

Enzo Grassano