Gemellaggio tra ippica e podismo all’ippodromo di Vinovo

Il gemellaggio tra ippica e podismo ancora una volta ha funzionato. All’Ippodromo di Vinovo infatti è stata la di Hipporun Mezza Maratona internazionale (quinta edizione) abbinata alla Hippoten 10 km internazionale (quarta edizione), anche non competitiva, organizzate dall’Asd Podistica Torino, ma anche del grande trotto.

Un migliaio i podisti al via delle due corse che non hanno tradito le attese, soprattutto nella Hipporun femminile vinta dalla eniana Nyabochoa Ronah Nyaboke (Run2gether) che ha abbassato il record della manifestazione di 26”, concludendo la sua prestazione in 01h11:42. Alle sue spalle l’etiope Wolkeba Asmerawork Bekeleé di Podistica Torino che ha polverizzato il suo record personale concludendo in 01h12:10 e terza Kingori Ziporah Wanjiru con 01h14:12. Prima delle Italiane l’inossidabile Catherine Bertone dell’Atletica Sandro Calvesi,

Roger Maiyo, portacolori della Podistica Torino, ha vinto in scioltezza la gara maschile con un interessante 1h03:58 battendo Bett Amos Kipkemboi di Run2gether (01h05:25) e Riungu

Eric Muthomi dell’Atletica Saluzzo con 01h07:47 Primo degli italiani e quarto assoluto Paolo Gallo dell’Atletica Santhià in 1h11 ’12”. Velocissima anche la Hippo Ten. Nella gara maschile vince Francesco Breusa del Battaglio CUS Torino con 29’32, stabilendo il nuovo record della manifestazione, seguito da Enrico Martino Oddone e Luca Magri. Nella gara femminile prima Lorenza Beccaria dell’Atletica Saluzzo con 35’17, seguita da Francesca Durante e Gloria Barale.

Poi nel pomeriggio spazio alle corse di trotto. Nel Premio Podistica Torino dedicato ai due anni dominio della famiglia Mollo: primo Santo con Esperia CR seguito dal figlio Simone insieme ad Efrem mentre Andrea Guzzinati fa vinto la corsa dedicata ai 3 anni con Dracomar. Ma è stata festa anche per il trionfo di Vernissage Grif che interpretato come sempre da Alessandro Gocciadoro ha colto un altro scalpo importante: suo il Gran Premio Lotteria di Agnano davanti a Vivid Wyse AS con Mathieu Arbivard e Zacon Giò con Roberto Vecchione. Per il figlio di Varenne, nato e allevato presso Il Grifone della famiglia Brischetto a Vigone, vincitore quest’anno anche del GP Costa Azzurra sulla pista di Vinovo è la conferma che il GP d’Amerique non è un sogno.