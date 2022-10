Fermata Frecciarossa, Colomb (Fi): successo per economia e turismo in Alta Val di Susa

Frecciarossa Milano-Parigi è ufficiale da dicembre una fermata in Alta Val di Susa a Bardonecchia

Il nuovo Frecciarossa Milano-Parigi dal prossimo dicembre è ufficiale fermerà in Alta Val di Susa alla stazione ferroviaria di Bardonecchia. Finalmente è arrivato il via libera alla Regione Piemonte lo scorso 28 settembre dopo una lunga e complessa trattativa con Trenitalia.

“È un grande risultato di cui vado personalmente fiero e orgoglioso – spiega Alberto Colomb esponente di Forza Italia che è stato grande sostenitore dell’iniziativa dal dicembre 2021 quando è partito il nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità Milano-Parigi, con interlocuzioni dirette ai vertici nazionali di Trenitalia per chiedere di istituire una fermata del Frecciarossa in Alta Val di Susa. “Ringrazio il Governatore Alberto Cirio, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi (FI) per il loro fondamentale appoggio e supporto dopo una lunga e delicata trattativa che ha visto protagonista la Regione Piemonte con numerose interlocuzioni e incontri con i vertici nazionali di Trenitalia. Non è stata semplice, confesso che ci sono stati momenti in cui sembrava impossibile portare a casa le nostre richieste ma alla fine l’abbiamo vinta la partita. Un successo straordinario per l’economia e per la promozione turistica dei comprensori di Bardonecchia e Vialattea che siamo sicuri porterà maggiori flussi turistici e maggiori collegamenti alle numerose località turistiche di villeggiatura dell’Alta Val di Susa e che le renderà ancora più attrattive e competitive a livello europeo e internazionale”.