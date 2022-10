Buca le gomme dell’auto all’ex principale della figlia

Una vendetta ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Infatti i carabinieri di Moncalieri hanno denunciato per danneggiamento un uomo residente in città. È accusato di avere bucato le ruote dell’auto dell’ex titolare di sua figlia che lavorativa in un bar, ed è stato ripreso dagli apparati di sorveglianza. Il datore di lavoro non le aveva rinnovato il contratto scaduto. Le indagini sono durate alcune settimane ma non è stato comunque accertato un collegamento della figlia con il gesto del padre denunciato. (Foto archivio)