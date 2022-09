National League Italia-Inghilterra 1-0

Gol di Raspadori

Grande prova d’orgoglio degli azzurri di Mancini che mantengono vive le speranze di accedere alle semifinali di Nations League. Dovremo vincere lunedì in Ungheria contro i magiari capoclassifica. Inghilterra deludentissima, retrocede in Lega B. Dopo una gara così bella aumenta il rammarico Coppa del Mondo e viene ancora da chiedersi come sia stato possibile rimanere fuori dagli imminenti Mondiali in Qatar. Stasera l’Italia è stata trascinata da una prodezza super lusso di Raspadori.

Mancini fa esperimenti, prova la difesa a tre e scuote un gruppo ancora sconvolto dalla mancata partecipazione al mondiale.Per i campioni d’Europa in carica ci vorrà ancora tempo per dimenticare quanto accaduto contro la Macedonia. Ora si soffre e si prova a onorare nel migliore dei modi la Nations League. Il tutto provando parecchi giocatori nuovi: stasera ne mancavano dieci!

Enzo Grassano