Clima, migliaia di giovani in corteo anche a Torino

Da piazza Statuto a piazza Vittorio Veneto migliaia di giovani partecipano a Torino al corteo in occasione dello sciopero globale per il clima. Con Fridays for future anche Cgil, Cisl e Uil, collettivi studenteschi e centri sociali. In corteo Angelo d’Orsi capolista alla Camera per Unione Popolare e Marco Grimaldi in di Alleanza Verdi Sinistra. “Non abbiamo un pianeta B”, “Le vostre azioni cancellano il nostro futuro”, “Ci stiamo rompendo i polmoni”, queste le scritte su alcuni cartelli in piazza.