Curiosità dal mondo del calcio: la maxi pausa del campionato

Questo campionato di calcio 2022/23 è caratterizzato da una novità ed una conferma:la grande novità è la maxi pausa di quasi 2mesi per via del mondiale in Qatar( purtroppo, si svolgerà senza l’Italia dal 20 novembre al 18 dicembre)che sarà dal 13 novembre al 4 gennaio.

Sono previste 2 soste per le gare della Nazionale Azzurra in Nations League, 25 settembre e 26 marzo.Ci sono altresì 4 turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio, 3 maggio.Dopo la novità c’è la conferma dell’asimmetria del calendario della serie A.I gironi d’andata e ritorno sono totalmente indipendenti l’uno dall’altro.

Enzo Grassano