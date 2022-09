Verso la transizione digitale, da Parigi a Torino per conoscere le strategie della città

Una delegazione di 25 studenti di SciencesPo , l’Istituto di studi politici di Parigi è stata ricevuta oggi pomeriggio a Palazzo Civico dall’Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale.

Una bella occasione di confronto per l’Assessora e un importante momento di formazione per gli studenti iscritti al Master Executive in Digital Humanities, settore interdisciplinare che spazia dalle discipline umanistiche alle più moderne tecnologie, impegnati in un viaggio di studio che ha toccato Milano e questa mattina Pollenzo, dove sono stati ospiti dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’utilizzo dei dati, le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, l’impatto sociale dell’innovazione sono stati solo alcuni dei temi affrontati nel corso dell’ incontro.

Tante le curiosità degli studenti che non hanno lesinato domande sul rapporto tra PA e innovazione, la collaborazione tra pubblico e privato, le strategie e i progetti di Torino per accompagnare i cittadini nella transizione digitale, rendendo la loro vita più semplice e migliorandone così anche la qualità.